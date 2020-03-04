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Песков раскрыл темы разговора Путина с членами Совбеза

20:14
  • среда
  • 04 марта 2020

Совещание состоялось накануне визита турецкого президента в Москву

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает РИА Новости, члены Совбеза обсудили ситуацию вокруг Идлиба, а также отношения России и Турции, в том числе в рамках подготовки к визиту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В частности, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Встреча России и Турции на уровне глав государств пройдет в Москве 5 марта.

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