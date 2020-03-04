IKEA отзывает миллион смертоносных комодов

Они неустойчиво стоят

Шведская компания IKEA отзывает около одного миллиона комодов KULLEN в Северной Америке из-за риска опрокидывания.

Комиссии США по определению безопасности товаров массового потребления пришла к выводу, что из-за своей неустойчивости комод может опрокинуться и причинить серьезные травмы детям.

"Отзываемые комоды неустойчивы, если они не прикреплены к стене. Это создает опасность опрокидывания, что может привести к смерти или серьезным травмам детей", - сообщили эксперты (цитата по РИА Новости).

Полтора месяца назад IKEA попросила покупателей вернуть в магазин кружки Troligtvis из-за токсичного вещества в составе. Материал, из которого сделана кружка, может выделять дибутилфталат.

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