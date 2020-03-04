ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

IKEA отзывает миллион смертоносных комодов

20:32
  • среда
  • 04 марта 2020

Они неустойчиво стоят

Шведская компания IKEA отзывает около одного миллиона комодов KULLEN в Северной Америке из-за риска опрокидывания.

Комиссии США по определению безопасности товаров массового потребления пришла к выводу, что из-за своей неустойчивости комод может опрокинуться и причинить серьезные травмы детям.

"Отзываемые комоды неустойчивы, если они не прикреплены к стене. Это создает опасность опрокидывания, что может привести к смерти или серьезным травмам детей", - сообщили эксперты (цитата по РИА Новости).

Полтора месяца назад IKEA попросила покупателей вернуть в магазин кружки Troligtvis из-за токсичного вещества в составе. Материал, из которого сделана кружка, может выделять дибутилфталат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Магазин IKEA
Магазин IKEA
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.