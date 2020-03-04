ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена Владимира Кузьмина отдала его квартиру кришнаитам

21:05
  • среда
  • 04 марта 2020

Музыкант "потерял рассудок"

Роскошную квартиру за миллион долларов, принадлежащую российскому певцу Владимиру Кузьмину, оккупировали кришнаиты.
"Мы уже обвенчались": жена рассказала о воссоединении с Кузьминым

Пристанище им дала жена российского музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова, к которой он вернулся после разрыва с любовницей Светланой Карпухиной.

По мнению знакомой музыканта Натальи, Кузьмин будто "потерял рассудок" под влиянием Екатерины. Женщина обратила певца в кришнаизм, ведет от его имени Instagram.

"Творческому человеку легко заморочить голову всякими духовными исканиями <…> Света мне рассказала, что в своей квартире Катя устроила пристанище для кришнаитов. Они там у нее живут, чуть ли не 30 человек. В квартире, которая стоит миллион долларов и которую ей отдал Владимир!" - рассказала kp.ru ("Комсомольской правде") Наталья.

В свою очередь, брат певца, Александр, считает, что из воссоединения Владимира с Екатериной ничего хорошего не выйдет - женщина "мешками сливает все деньги собратьям по вере".

"Володя никогда не любил шумиху и скандалы вокруг себя. Но с того момента, как прежняя жена Катя вновь объявилась в его жизни, стали происходить странные вещи <…> Катя Володю в вегетарианство привела, он чуть ли не голодает... При этом очень много работает, всех обеспечивает", - рассказал он.

Лидер групп "Карнавал" и "Динамик" Владимир Кузьмин был женат трижды. Со своей третьей женой Екатериной Трофимовой он прожил в браке 17 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.