Жена Владимира Кузьмина отдала его квартиру кришнаитам

Музыкант "потерял рассудок"

Роскошную квартиру за миллион долларов, принадлежащую российскому певцу Владимиру Кузьмину, оккупировали кришнаиты.

Пристанище им дала жена российского музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова, к которой он вернулся после разрыва с любовницей Светланой Карпухиной.

По мнению знакомой музыканта Натальи, Кузьмин будто "потерял рассудок" под влиянием Екатерины. Женщина обратила певца в кришнаизм, ведет от его имени Instagram.

"Творческому человеку легко заморочить голову всякими духовными исканиями <…> Света мне рассказала, что в своей квартире Катя устроила пристанище для кришнаитов. Они там у нее живут, чуть ли не 30 человек. В квартире, которая стоит миллион долларов и которую ей отдал Владимир!" - рассказала kp.ru ("Комсомольской правде") Наталья.

В свою очередь, брат певца, Александр, считает, что из воссоединения Владимира с Екатериной ничего хорошего не выйдет - женщина "мешками сливает все деньги собратьям по вере".

"Володя никогда не любил шумиху и скандалы вокруг себя. Но с того момента, как прежняя жена Катя вновь объявилась в его жизни, стали происходить странные вещи <…> Катя Володю в вегетарианство привела, он чуть ли не голодает... При этом очень много работает, всех обеспечивает", - рассказал он.

Лидер групп "Карнавал" и "Динамик" Владимир Кузьмин был женат трижды. Со своей третьей женой Екатериной Трофимовой он прожил в браке 17 лет.

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