"Шило на мыло": украинцы отреагировали на новый состав кабмина

Оппозиция сомневается, что новая команда добьется результатов

На Украине новый глава правительства. Депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании избрали на эту должность Дениса Шмыгаля ,который ранее занимал пост вице-премьера. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Парламент также утвердил новый состав кабинета министров. До этого нардепы проголосовали за отставку прежнего главы кабинета Алексея Гончарука.

"Я не могу каждый раз становиться психологом для людей, кризисным менеджером и коллектором, который требует выплатить честно заработанные деньги, или нянькой для профильного министерства", - сказал Зеленский.

В Верховной Раде от президента ждали эффектного выступления в стиле его экранного персонажа Голобородько: показательная порка чиновников, подбадривающие аплодисменты "Слуг народа" и колкие шуточки в адрес оппозиции. И даже здесь интриги не случилось, не говоря уже о серьезных на первых взгляд кадровых перестановках. Президентское большинство еще накануне решило: премьера Алексея Гончарука - в отставку, его заместителя Дениса Шмыгаля - в премьерское кресло. Так что голосование в Раде было, скорее, простой формальностью.

Фракции "Голос" и "Батькивщина" воздержались. "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность" проголосовали против. Выступая перед Радой, президент отметил – он в целом доволен работой ушедшего в отставку правительства. Чего не скажешь об Игоре Коломойском - на дверь Гончаруку и другим "соросятам" - как назвал западных протеже Зеленский - якобы указал сам олигарх. Но официальная причина, конечно, куда благозвучнее.

"Это, действительно, первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть - мало. Нужны новые мозги и сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало, надо работать", - указал Зеленский.

Видео: Зеленский назвал Украину Европой времен Средневековья

В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал пост вице-премьера и министра развития общин и территорий. До этого возглавлял Ивано-Франковскую область, а ранее был менеджером в энергетических компаниях украинского олигарха Рената Ахметова.

"Сколько поменялось президентов, премьеров, партий и сколько было выборов, но страной правят 5 человек. Как 25 лет правили, так и сейчас правят. С приватизацией 90-х как появились Пинчук, Ахметов, Фирташ - которого сейчас нет. Коломойский. Они же все тасуют политиков, а сами правят. У нас выбор такой между Соросом и коллективным Ахметовым и Коломойским. Выбор такой, потому, что экономика такая", - заявил директор Института аглобальных стратегий Украина Вадим Карасев.

Головокружительный карьерный взлет Шмыгаля политологи объясняют запросом на новые лица. До прихода к власти "Команды Зе" о нем мало кто слышал. Но перестановки скорее декоративные. Курс страны остается неизменным: "Войну закончим, Крым - вернем".

"Программа правительства будет представлена, согласно закону, в определенное время. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они существенно не изменятся от того, куда мы двигались", - пообещал новый премьер Украины Денис Шмыгаль.

Да и двигать-то особо некому. Слишком короткая скамейка запасных. От министерских портфелей отказались сразу три человека. Среди них Тимофей Милованов. Ему было предложено возглавить агропромышленное ведомство. Роман Жуковский, работавший еще при Ющенко и Януковиче, не захотел быть министром экономики. А вот советник бывшего президента Порошенко - Игорь Уманский - согласился. Он возглавит Минфин. Пертурбации в основном в социальном блоке: образование, здравоохранение, социальная защита. Зато один из самых живучих украинских политиков Аваков сохранил свой пост. Во время заседания на его лице ни один мускул не дрогнул. За свое кресло Арсен Борисович спокоен. "Хорошими людьми просто так не разбрасываются" – пояснили в Раде. На Украине теперь новый министры обороны - Андрей Таран. Дипломатией займется Дмитрий Кулеба, фактически он поменялся местами с Вадимом Пристайко - тот пошел на повышение - стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Вот в Одессе мне рассказывали: там реформировали публичный дом. Так менять надо персонал, а не кровати. Состав, который они предложили, не отвечает мне на три вопроса: кто будет устанавливать мир в нашей стране? Кулеба, который предложил взорвать ФСБ?" – сказал депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович.

Премьерство сетовавшего на то, что у президента "примитивное понимание экономических процессов", теперь уже бывшего главы кабмина Гончарука привело к тому, что страна - на грани дефолта. У украинцев рекордный долг за коммуналку 67 миллиардов гривен. Цифры в платежках растут. Рейтинг президента, наоборот, падает. Зеленский, по законам жанра, прекрасно понимает: нужно громко ударить кулаком по столу.

"Поменяли шило на мыло. Результатов не будет, если не будет изменена социальная и экономическая политика, а социальная политика и ее наполнение зависят напрямую от результатов экономики. Они сегодня просто плачевны. За время пребывания Зеленского и его команды у власти страна превратилась из бедной в нищую", - прокомментировал Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Тем более что переговоры с МВФ о выделении очередного транша зашли в тупик. Впрочем, решать этот вопрос предстоит уже новому кабмину. Чтобы как прошлому не войти в историю правительством "невыполненных" обещаний, глава которого, похоже, все-же заблудился в извилистых коридорах суровой украинской власти.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"