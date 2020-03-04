В Московском зоопарке рассказали, какая судьба ждет новорожденных пингвинов

На свет в столице появились сразу пятеро птенцов

В Московском зоопарке сразу у пяти пар пингвинов Гумбольдта появилось потомство. Этот вид птиц занесен в Красную книгу. И теперь в столице самая большая в стране колония пингвинов: 35 особей вместе с пополнением.

Они энергичны, любопытны и уже вполне готовы исследовать мир! Пока их, правда, держат под постоянным наблюдением. Иногда нужно и вот так - взять на руки, сделать необходимые прививки, проверить вес. Это ведь долгожданное прибавление в Московском зоопарке. Еще в январе пять пар пингвинов Гумбольдта отложили яйца.

"Как правило, этот вид откладывает по два яйца, вот, но в силу разных причин и обстоятельств, какие-то яйца оказались повреждены и в результате осталось по одному яйцу на кладку. Но, тем не менее, они успешно были высижены, и у нас появилось пять пингвинят Гумбольдта", - рассказал ученый секретарь Московского зоопарка Роман Аношин.

Пингвины Гумбольдта или перуанские пингвины - довольно редкий, "уязвимый" вид - они занесены в международную Красную книгу. Мировая популяция насчитывает 12 тысяч пар. А в Москве благодаря такому серьезному прибавлению потомства теперь будет самая большая в стране колония - 35 особей. Самому младшему сейчас полтора месяца. Пока у всех - серое оперение, но в ближайшие две недели они сменят пух на перья. Вообще в первый месяц жизни пингвинята обычно не выходят наружу из своих каменистых нор. Кормят их родители - исключительно рыбой. В рационе - традиционная салака. Но в зоопарке в нее добавляют еще и витаминный комплекс.

"После того, как они подрастут, приблизительно со второго месяца, они начнут выходить наружу, начнут осваивать бассейн. Сначала ходят вдоль воды, как бы опасаются, потом начинают плавать. Это у них получается очень хорошо", - пояснил Аношин.

Вообще на полном родительском попечении птенцы пингвинов находятся почти четыре месяца. А после того, как родительское воспитание закончится, с ними начнут заниматься орнитологи - будут приучать самостоятельно брать пищу, проводить развивающие тренинги. Пингвин вообще - птица осторожная. Они поначалу вот так робко выглядывают из своих нор - что там, в большом мире на этот раз? Но вполне контактны, доверчивы и дружелюбны по отношению к человеку. Неслучайно до вынесенных законодательством запретов, некоторые даже заводили их в качестве экзотических домашних животных.

Когда же пингвинята в Московском зоопарке подрастут - а взрослыми они считаются с полугода – то, скорее всего, отправятся в путешествие. Нет, не в Антарктиду - в другие зоопарки России или другие страны.

Юлия Богоманшина, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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