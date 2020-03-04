Рада утвердила новый состав правительства Украины

Часть членов правительства сохранили свои должности
Верховная рада Украины на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства страны, который ранее предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Главой МИД Украины назначен Дмитрий Кулеба, бывший вице-премьер по вопросам евроинтерграции;
Новый министр обороны - Андрей Таран, возглавлявший представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе;
Минздрав Украины возглавил кардиохирург Илья Емец;
Должность главы Минфина получил Игорь Уманский, ранее дважды являвшийся первым заместителем главы ведомства;
Министром развития общин и территорий - глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов;
Главой министерства по делам молодежи и спорта - вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт;
Марина Лазебная возглавила министерство социальной политики. Ранее она возглавляла Государственную соцслужбу, которая мониторит соцвыплаты в Украине;
Новым главой Минтранса Украины назначен Владислав Криклий, экс-руководитель Главного сервисного центра МВД Украины;
Министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська, министр цифровой трансформации Михаил Федеров сохранили свои посты, передает "Газета.Ru".
Вакантными остались четыре министерские должности - экономики, образования, культуры и аграрного комплекса.
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