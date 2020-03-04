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Рада утвердила новый состав правительства Украины

21:14
  • среда
  • 04 марта 2020

Часть членов правительства сохранили свои должности

Верховная рада Украины на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства страны, который ранее предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Главой МИД Украины назначен Дмитрий Кулеба, бывший вице-премьер по вопросам евроинтерграции;

Новый министр обороны - Андрей Таран, возглавлявший представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе;

Минздрав Украины возглавил кардиохирург Илья Емец;

Должность главы Минфина получил Игорь Уманский, ранее дважды являвшийся первым заместителем главы ведомства;

Министром развития общин и территорий - глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов;

Главой министерства по делам молодежи и спорта - вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт;

Марина Лазебная возглавила министерство социальной политики. Ранее она возглавляла Государственную соцслужбу, которая мониторит соцвыплаты в Украине;

Новым главой Минтранса Украины назначен Владислав Криклий, экс-руководитель Главного сервисного центра МВД Украины;

Министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська, министр цифровой трансформации Михаил Федеров сохранили свои посты, передает "Газета.Ru".

Вакантными остались четыре министерские должности - экономики, образования, культуры и аграрного комплекса.

Новость дополняется.

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