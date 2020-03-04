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Премьеру последнего фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

22:00
  • среда
  • 04 марта 2020

Один человек способен заразить весь зал

Премьеру последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли с марта на ноябрь 2020 года.
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Причиной тому стало распространение коронавирусной инфекции по всему миру, пишет BBC. "Всего лишь один человек, у которого может и не быть симптомов, способен заразить остальную аудиторию", - полагают поклонники бондианы.

"После тщательного рассмотрения и всесторонней оценки глобального театрального рынка релиз фильма "Не время умирать" откладывается до ноября 2020 года", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Таким образом, премьера фильма в Великобритании состоится 12 ноября, а в США - 25 ноября.

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