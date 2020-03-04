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Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину

22:52
  • среда
  • 04 марта 2020

Это позволит провести в стране совместные с США учения

Верховная Рада дала Владимиру Зеленскому разрешение на допуск иностранных военных на Украину. За соответствующий законопроект проголосовали 289 из 450 народных депутатов.

Как сообщает РИА Новости, это позволит провести в стране совместные с США учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, а также украинско-британские учения Warrior Watcher-2020. Кроме того, на Украине пройдут учения с румынскими и молдавскими военными.

Ранее в среду на Украине сменилось правительство. Вместо "профана в экономике" Алексея Гончарука кабмин возглавил опытный менеджер Денис Шмыгаль. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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