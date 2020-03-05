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В США фантазируют о "вмешательстве" России в выборы 2020 года

08:36
  • четверг
  • 05 марта 2020

На чем основаны обвинения?

Голосования еще не было, а мы уже выбрали нового президента США. Загляните в англоязычный раздел "Википедии", которой многие верят. Появилась там статья "Российское вмешательство в выборы в США в 2020 году". То есть речь идет не о версиях и гипотезах, а о свершившемся факте. Выборов еще не было, а вмешательство есть.

Пишут нам о расследовании Роберта Мюллера, которое, как известно, окончилось ничем. И на слушаниях в Конгрессе США спецпрокурор имел весьма бледный вид. Кстати, Иран и Китай тоже принимают активное участие в американском голосовании, сообщает "Википедия".

Цукерберг, тот, что изобрел "Фейсбук", прошлой осенью объявил,  что обнаружил "очень сложный" набор кампаний, нацеленных на вмешательство в выборы. Русские выдавали себя за американцев в соцсетях.

А зачем? К русскому вмешательству в Соединенных Штатах и так все готово. Для электронного голосования в ходе праймериз даже инструкцию для кремлевских шпионов на русском языке сделали, може,т английского не знают, зато кириллицей прямо указано, какую кнопку нажимать. Это не фейк.

Почитаешь эти тезисы, и выглядит все так, словно тайные посланцы Кремля чуть ли не пачками кидают бюллетени в избирательные урны. От Трампа за годы его правления Москва никаких бонусов не дождалась. И теперь вопрос – кого на этот раз русские хотят выбрать президентом США?  Нам отвечают. Представители разведки в феврале доложили конгрессу, что Кремль решил переизбрать Трампа.

И десяти дней не прошло, как газета Washington Post опровергла разведчиков – нет, официальные лица США знают, что Россия будет поддерживать кандидатуру сенатора  Берни Сандерса. Да кто ж не знает старика Берни, который путает слова и, порой, забывает, о чем говорил. Грозная фигура.

То есть вездесущий Кремль действует хитро, поддерживая сразу всех. Хотя, чему американцы удивляются – это ж прямая демократия.

И тот самый случай, когда российского вмешательства нет, но придумать его надо, потому что выгодно всем –  лучшее обвинение в адрес оппонента – да тебя из Кремля назначили. Эта срежиссированная паранойя довела бедных американцев до того, что уже напрямую у Владимира Путина спрашивают – вмешиваться то будете? Президент успокаивает.

Вот и читайте "Википедию", которая кстати сообщила, что в феврале Служба внешней разведки Эстонии предупредила – Россия попытается вмешаться в  выборы президента США в ноябре.  Опомнились. Тут уж последние сомнения пропали.

В действительности все не так как на самом деле

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