Что ждет Зеленский от нового премьера

Перестановки на украинской политической арене подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Что из себя представляет новый премьер Денис Шмыгаль? Какие задачи перед ним ставит Владимир Зеленский? И стоит ли стране ждать существенных перемен от обновленного кабмина?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Сергей Марков.

"Правительства на Украине в привычном смысле слова нет", - отметил он.

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