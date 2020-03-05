В России изменят систему оплаты декретов и отпусков

Законопроект внесут в Думу в декабре

Минтруд разрабатывает законопроект, призванный обеспечить гарантированную выплату гражданам страховых выплат. Если инициативу одобрят, то оплачивать больничные листы, декретные и дополнительные отпуска будет не работодатель, как сейчас, а Фонд социального страхования (ФСС).

В пресс-службе правительства сообщили "Известиям", что Минтруд должен предоставить законопроект в кабмин в сентябре. Внести его в Госдуму планируется в декабре. "Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан", - сказали в правительстве.

Первый зампред фракции "Единая России" в Госдуме Андрей Исаев в целом одобрил инициативу Минтруда. По его словам, многие граждане боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декретный отпуск, не желая конфликтовать с начальством.

"Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования", - заявил Андрей Исаев.

Парламентарий подчеркнул, что выплата всех компенсаций должна быть своевременной. Кроме того, граждане должны получать деньги удобным для них способом. По мнению Исаева, средства можно выдавать в кассах ФСС, расположенных, например, в поликлиниках.

Депутаты из "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР тоже позитивно отнеслись к законопроекту Минтруда.

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