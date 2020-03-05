Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо склад с оружием боевиков

Рядом с арсеналом - учебный центр для новобранцев

В идлибской зоне деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Российским центром по примирению за сутки были зафиксированы 45 обстрелов населенных пунктов и позиций правительственных сил Сирии.

А в городе Кафр-Джум провинции Алеппо обнаружен склад боеприпасов, брошенный террористами при отступлении. Среди находок - гранатометы, артиллерийские орудия, запчасти к ним, а также зенитно-ракетный комплекс. Большая часть вооружения - американского и турецкого производства. Рядом с арсеналом находился учебный центр боевиков со стрельбищем и полосой препятствий.

Подробнее - в репортаже Тимура Абдуллаева

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