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Премьер-министр Британии засобирался в декрет

08:54
  • четверг
  • 05 марта 2020

Кто временно его заменит?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уйти в декрет. Летом у 55-летнего политика и его 30-летней возлюбленной Керри Саймондс должен родиться ребёнок, передает "Газета.Ru".
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Похоже, Джонсон хорошо умеет управляться с малышами.  У него уже есть четверо детей от прежних браков. Свадьбы у нынешней пары пока не было. Но, по словам главы кабмина, это должно произойти в ближайшее время. Пока он еще не развелся со своей предыдущей супругой.

Кстати, Борис Джонсон станет первым за 250 лет британским премьером, который вступит в брак во время пребывания в должности. По закону Соединённого королевства, уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком женщина может на год, а мужчина - всего на 2 недели.

Кто будет заменять главу кабмина в его канцелярии, пока не сообщают, отмечает РИА Новости. Скорее всего, министр иностранных дел Доминик Рааб. Похоже, на Даунинг-стрит уход в декрет становится традицией, до Джонсона этим правом воспользовались Тони Блэр и Дэвид Кэмерон.

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