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Зеленский демонстративно отверг протянутую руку раскритиковавшего его депутата

09:01
  • четверг
  • 05 марта 2020

Общение президента и парламентария сняли на видео

Владимир Зеленский не захотел жать руку депутату Рады Алексею Гончаренко. Это стало реакцией президента Украины на критику со стороны парламентария.

По время заседания в Раде, на котором рассматривался вопрос о назначении нового премьер-министра, Гончаренко обвинил Зеленского во лжи во время избирательной кампании и кумовстве. Кроме того, депутат счел, что министрам платят слишком высокие зарплаты, а депутатам "Слуги народа" и вовсе передают конверты с деньгами.

После завершения заседания Зеленский подошел поговорить с Гончаренко. Парламентарий протянул президенту руку, но глава государства лишь посмотрел на нее и демонстративно отказался от рукопожатия.

"Никогда не переходите на личности", — сказал Зеленский депутату. Этот момент попал на видео, которое опубликовал телеканал "Украина 112".

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