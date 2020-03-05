Тарзан рассказал о своей профессии: Я по специальности инженер-энергетик

Он нашел работу мечты

Стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказал о своей первой специальности, полученной в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

В 80-х годах Сергей Глушко освоил специальность инженера-энергетика. Они три года прослужил на космодроме "Плесецк", а в середине 90-х переехал в Москву, где попал в модельный бизнес.

Вскоре Тарзан занялся стриптизом. Он считает это не столько работой, сколько приятным времяпрепровождением. "Как только почувствую, что это работа, так сразу уйду", - пообещал муж Наташи Королевой.

"Я по специальности инженер-энергетик. И скажу, что я работаю по специальности, - заявил Тарзан в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". - Я сам словно энергетическая установка. Раздаю хорошую позитивную энергию жизни, любви и страсти всем людям, которые меня окружают. Сейчас вот у меня в душе только желание жить и любить".

Артист не был уверен, что он поступает правильно, уходя с работы на космодроме. Однако жизнь все расставила по своим местам. "Но я считаю, что без увольнений с одной работы, ты не найдешь другую. Возможно, что как раз работу мечты, как в моем случае", - отметил он.

8 марта Тарзану исполнится 50 лет. Юбилей он отметит на сцене. "Там будет абсолютный стриптиз, - пообещал шоумен. - Я буду первый раз раздеваться так, как не раздевался никогда". В частности, стриптизер планирует подняться в воздух без страховки и раздеться в полете.

С 2001 года Сергей Глушко живет с певицей Наташей Королевой. В 2002 году она подарила ему сына Архипа.

Видео: Мой герой. Наташа Королева

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