Российские ученые создали программу для мгновенного выявления рака

Она тратит на это две минуты

Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) создали программный комплекс, который распознает рак молочной железы по рентгеновским снимкам, полученным в ходе маммографии.

"Снимки, попадающие в компьютер, с помощью специальных алгоритмов искусственного интеллекта автоматически считываются и в течение двух минут делятся на три группы: имеющие подозрение на злокачественные новообразования, доброкачественные новообразования и изображения, на которых ничего не выявлено", - рассказал ТАСС профессор ТГТУ Владимир Алексеев.

По его словам, такой комплекс облегчает работу врача-рентгенолога и врача-онколога, которым не нужно тратить время на анализ снимков.

Ученые испытывали программный комплекс в течение полутора лет на пациентах. Искусственный интеллект ни разу не ошибся. В 2020 году программу начали внедрять в медучреждения Тамбовской области.

Владимир Алексеев рассказал, что разработанный ими алгоритм может распознавать отнюдь не только рак груди. Программа способна также увидеть аномалии на снимках головного мозга и грудной клетки.

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