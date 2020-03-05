ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские ученые создали программу для мгновенного выявления рака

09:45
  • четверг
  • 05 марта 2020

Она тратит на это две минуты

Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) создали программный комплекс, который распознает рак молочной железы по рентгеновским снимкам, полученным в ходе маммографии.
Назван первый признак рака поджелудочной железы

"Снимки, попадающие в компьютер, с помощью специальных алгоритмов искусственного интеллекта автоматически считываются и в течение двух минут делятся на три группы: имеющие подозрение на злокачественные новообразования, доброкачественные новообразования и изображения, на которых ничего не выявлено", - рассказал ТАСС профессор ТГТУ Владимир Алексеев. 

По его словам, такой комплекс облегчает работу врача-рентгенолога и врача-онколога, которым не нужно тратить время на анализ снимков. 

Ученые испытывали программный комплекс в течение полутора лет на пациентах. Искусственный интеллект ни разу не ошибся. В 2020 году программу начали внедрять в медучреждения Тамбовской области. 

Владимир Алексеев рассказал, что разработанный ими алгоритм может распознавать отнюдь не только рак груди. Программа способна также увидеть аномалии на снимках головного мозга и грудной клетки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врач осматривает пациентов
Врач осматривает пациентов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.