Италия закрывает школы и вузы из-за коронавируса

В стране принимают решительные меры

Власти Италии принимают экстренные меры в связи с распространением коронавируса. С четверга закрыты все школы и вузы, спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. В России новых случаев заражения не выявлено. У наших соотечественников, эвакуированных с лайнера Diamond Princess ("Даймонд Принсесс"), пробы показали отрицательный результат.

Общежитие медуниверситета имени Мечникова в Петербурге закрыто на карантин. Именно здесь учится студент из Италии, госпитализированный с подозрением на коронавирус. Результаты анализов пока не готовы. А из Владивостока пришли хорошие новости. У девяти россиян – пассажиров печально известного круизного лайнера "Даймонд Принсесс" заболевание не подтвердилось. Но на всякий случай анализы повторят, после чего всех выпишут домой. В японской Иокогаме как героя встречают капитана того самого лайнера, который месяц оставался на борту и покинул корабль, как и положено, последним. Из 705 инфицированных пассажиров судна скончались шестеро, остальные проходят лечение. Вообще же ситуация в Японии внушает особые опасения. Число заразившихся достигло 1038 человек. 35 заболели за минувшие сутки – это рекорд. Всё чаще поднимается вопрос о предстоящих Летних Олимпийских Играх, передает "ТВ Центр".

В списке самых опасных стран по-прежнему Южная Корея, Иран и, разумеется, Китай. Пусто на улицах многомиллионных мегаполисов. Это кадры из Шанхая. Схожая картина и в ряде городов Италии, Германии и Франции. В районах, где выявлены заболевшие, закрыты школы, детские сады и многие учреждения, в магазинах пустые полки – жители приготовились пережидать эпидемию дома. Несколько итальянских городов на севере могут закрыть для посещения. До 3 апреля все спортивные мероприятия в стране будут проходить при пустых трибунах. Во Франции коронавирус обнаружен у целой группы туристов, вернувшихся из Египта.

Тихая паника нарастает и в США. Жители Нью-Йорка тоже всё реже выходят на улицу. Дезинфекцию в метро проводят круглосуточно. Колоссальные убытки несёт знаменитое жёлтое такси.

Хотя президент Трамп и пытается утешить граждан – число заболевших в стране "невелико" – Конгресс выделил на борьбу с эпидемией более восьми миллиардов долларов. Режим чрезвычайного положения введён в четверг в Калифорнии: в штате зарегистрирована первая смерть от китайской пневмонии.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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