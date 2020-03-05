ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о поддержке талантливой молодежи

11:47
  • четверг
  • 05 марта 2020

Власти будут создавать возможности для самореализации хороших специалистов

Российские специалисты ведут блестящую работу в высокотехнологичной сфере, а в атомной промышленности нам удалось обогнать остальные страны. Об этом говорил Владимир Путин в очередной серии интервью агентству ТАСС. На этот раз вопросы были посвящены поддержке талантливой молодежи.
Путин отверг идею возвращения распределения в вузах

Президент сообщил - на самом высоком уровне находится развитие боевой техники и авиации, появляются собственные фармацевтические продукты. Все это во многом заслуга молодых специалистов. Активная подготовка кадров ведется в современных образовательных центрах, таких, как, например, "Сириус".

Там, по словам главы государства, уже сформирован научный кластер из лабораторий перспективных направлений, а в планах - создать университет и технопарк. Владимир Путин напомнил - государство намерено и дальше поддерживать талантливую молодёжь. Тем более, что тех, кто хочет работать на благо своей страны становится все больше.

Путин: Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься. Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.

Ванденко: "Лидеры России" — конкурс оправдывает ваши ожидания?

Путин: Да, конечно. Вообще замечательные ребята. У нас же не только этот конкурс "Лидеры России". "Россия — страна возможностей", там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Молодые специалисты
Молодые специалисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.