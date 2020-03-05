Путин рассказал о поддержке талантливой молодежи

Власти будут создавать возможности для самореализации хороших специалистов

Российские специалисты ведут блестящую работу в высокотехнологичной сфере, а в атомной промышленности нам удалось обогнать остальные страны. Об этом говорил Владимир Путин в очередной серии интервью агентству ТАСС. На этот раз вопросы были посвящены поддержке талантливой молодежи.

Президент сообщил - на самом высоком уровне находится развитие боевой техники и авиации, появляются собственные фармацевтические продукты. Все это во многом заслуга молодых специалистов. Активная подготовка кадров ведется в современных образовательных центрах, таких, как, например, "Сириус".

Там, по словам главы государства, уже сформирован научный кластер из лабораторий перспективных направлений, а в планах - создать университет и технопарк. Владимир Путин напомнил - государство намерено и дальше поддерживать талантливую молодёжь. Тем более, что тех, кто хочет работать на благо своей страны становится все больше.

Путин: Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься. Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.

Ванденко: "Лидеры России" — конкурс оправдывает ваши ожидания?

Путин: Да, конечно. Вообще замечательные ребята. У нас же не только этот конкурс "Лидеры России". "Россия — страна возможностей", там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает.

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