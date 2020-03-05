Кого могут отправить в отставку на заседании Рады

На Украине - кадровые перестановки

В четверг Верховная рада Украины опять соберётся на внеочередное заседание. После крупных перемен в правительстве - очередь за генпрокуратурой. Настрой депутатов более чем решительный - отправить в отставку главу ведомства. Недоволен им и президент, хотя многое указывает на то, что в этой кадровой ротации есть политический подтекст.

Заскучавшая было Верховная рада на два дня стала вершителем украинской политики. Конечно, решения о судьбе тех или иных чиновников принимают в офисе президента, но окончательный вердикт граждане видят именно в парламенте. В четверг в отставку будет отправлен генпрокурор Руслан Рябошапка. Судя по словам членов президентской фракции, дело решенное, но интрига все-таки есть, передает "ТВ Центр".

"Я думаю, что новый генеральный прокурор назначен не будет. Вопрос стоит так: о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке и он будет уволен. А что касается кандидатуры, я не хотел бы ее называть, чтобы не помешать этому человеку стать генеральным прокурором. Могу лишь сказать, что, скорее всего, это будет народный депутат из нашей фракции", - сказал народный депутат Украины Александр Качура.

Готовящийся к отставке генпрокурор Рябошапка пробыл в должности чуть более полугода и, по мнению многих, вызвал недовольство президента Зеленского тем, что "слишком вяло" расследовал дела в отношении Петра Порошенко и отказывался подписывать так называемое "подозрение". Впрочем, есть и другая точка зрения - снимая Рябошапку, Зеленский пытается сыграть роль самостоятельного политика, тогда как назначая его генпрокурором, действовал по указке из-за океана.

Ушлые журналисты выяснили, главный претендент на пост генпрокурора - заместитель председателя комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. И неудивительно. В недавнем прошлом он был юристом студии "Квартал 95" Зеленского и телеканала "1+1" олигарха Коломойского. Во фракции "Слуга народа" Ионушаса ожидаемо характеризуют как высококлассного юриста. А как депутат, он успел отметиться лишь выполнением шести мелких обещаний избирателям из внушительных 95.

Остальные пока значатся как "находящиеся в процессе". Процесс выполнения обещаний так и не смогло завершить украинское правительство, отправленное в отставку. В итоге премьера Гончарука накануне сменил вице-премьер Шмыгаль. А три ключевых министра - финансов, экономики и аграрной политики - и вовсе не были назначены. Зато у руля МВД по-прежнему остался, кажется, уже вечный, Арсен Аваков. Впрочем, по мнению оппозиции, которая голосовала против, и новые лица в правительстве - лишь смена имен, а не курса.

"Европейская солидарность", правда, тоже голосовала против нового кабинета, но затем Порошенко поднялся в президиум, отстоял длинную очередь из депутатов и о чем-то несколько минут говорил с Зеленским и даже пожал ему руку. О чем шла речь, наблюдавшие за действом парламентарии так и не узнали. Но некоторые вспомнили, что накануне выборов Зеленский советовал Порошенко: "Думайте!" Теперь пришло время думать ему самому. За полгода президентства рейтинг упал с 75 процентов до 46.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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