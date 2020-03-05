В Россию завезли незарегистрированные лекарства для лечения детей

Было закуплено более 10 тысяч упаковок медикаментов

В Москву доставили партию незарегистрированных в России противосудорожных препаратов. "Фенобарбетал" получат пациенты из Краснодарского края и Татарстана, передает "ТВ Центр".

Всего, по распоряжению правительства, для детей, больных эпилепсией, было закуплено более 11 тысяч упаковок медикаментов. В текущем году ожидается новая поставка, которая обеспечит препаратами 750 пациентов. Кроме того, Московский эндокринный завод начинает собственное производство "Диазепама" и "Мидозалама".

"Закуплено оборудование из Италии, проведены пуско-наладочные работы. Оборудование готово к выпуску промышленному. Сейчас эти препараты находятся на клинических испытаниях, и в конце года мы ждем регистрацию Минздравом Российской Федерации этих препаратов. Так что, думаю, эти препараты, уже скоро появятся у наших потребителей", - рассказала советник директора ФГУП "Московский эндокринный завод" Людмила Шершакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"