ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Россию завезли незарегистрированные лекарства для лечения детей

11:51
  • четверг
  • 05 марта 2020

Было закуплено более 10 тысяч упаковок медикаментов

В Москву доставили партию незарегистрированных в России противосудорожных препаратов. "Фенобарбетал" получат пациенты из Краснодарского края и Татарстана, передает "ТВ Центр".

Всего, по распоряжению правительства, для детей, больных эпилепсией, было закуплено более 11 тысяч упаковок  медикаментов. В текущем году ожидается новая поставка, которая обеспечит препаратами 750 пациентов. Кроме того, Московский эндокринный завод начинает собственное производство "Диазепама" и "Мидозалама".

"Закуплено оборудование из Италии, проведены пуско-наладочные работы. Оборудование готово к выпуску промышленному. Сейчас эти препараты находятся на клинических испытаниях, и в конце года мы ждем регистрацию Минздравом Российской Федерации этих препаратов. Так что, думаю, эти препараты, уже скоро появятся у наших потребителей", - рассказала советник директора ФГУП "Московский эндокринный завод" Людмила Шершакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Детское отделение больницы
Детское отделение больницы
Препарат "Фенобарбетал"
Препарат "Фенобарбетал"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.