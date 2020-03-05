Плюс 26 градусов: в России из-за аномальной погоды зацвел миндаль

Мартовская погода продолжает удивлять

Резкие перепады температуры, снегопады, сильный ветер - стихия испытывает на прочность жителей дальневосточных регионов и Сибири. Из-за обильных осадков в Приморье всего за сутки произошло 160 ДТП. Автомобили теряли управление на обледеневших дорогах и вылетали на обочины.

Во Владивостоке - километровые пробки. В усиленном режиме работают коммунальщики в Хакассии, где снегопады продолжаются уже не первый день. На юг России же - пришла настоящая весна. В Крыму зацвел миндаль, окрасив улицы нежно-розовыми бутонами. Солнечно и не по сезону тепло в Краснодаре - воздух неожиданно прогрелся до плюс 26.

В Москве, как пишут "Известия" со ссылкой на Гидрометцентр, 5 марта воздух прогреется до десяти градусов, ожидается облачная погода.

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