Со дна Карантинной бухты Севастополя подняли катер времен ВОВ

Что о нем известно?

В Севастополе со дна Карантинной бухты поднимают торпедный катер времен Великой Отечественной войны. Судно затонуло при обороне города. Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства его гибели и выяснить судьбу экипажа.

Историческая находка была обнаружена на дне Карантинной бухты. В период Великой Отечественной войны здесь базировалась бригада торпедных катеров. Один из них обнаружили на глубине 11 метров. Работы ведутся недалёко от берега. Водолазы прикрепили тросы к торпедному катеру "Г-5". Поднимают на поверхность и тут же промывают его пресной водой, передает "ТВ Центр".

На кадрах подводной съёмки видно, что корпус и рубка хорошо сохранились и не имеют больших повреждений. По форме аппарат напоминает 18-метровый поплавок из дюраль-алюминия. Главная задача - закрепить тросы так, чтобы равномерно распределить нагрузку на катер и не сломать его при подъеме.

Торпедный катер "Г-5" это малый боевой корабль. Их запустили в производство в 30-ые годы прошлого века. К началу войны на Черноморском флоте было несколько десятков таких катеров. Быстрые, манёвренные, их основное предназначение - поражение торпедами военных кораблей, но во время обороны Севастополя пришлось выполнять и другие функции.

Экипажи катеров совершали ночные рейды, атаковали транспорт противника, вели обстрел береговых целей, высаживали десанты, эвакуировали раненных. Благодаря скорости и немагнитному корпусу их использовали в том числе для поиска и обезвреживания магнитных и акустических мин. Предположительно, обнаруженный катер входил в состав бригады, которая защищала Севастополь от высадки десанта с моря. Краснофлотцы до последних дней осады держали оборону Карантинной бухты.

После подъема катер очистят от ила и водорослей. Специальная комиссия изучит обстоятельства его гибели и установит судьбу экипажа. Если состояние корпуса будет удовлетворительным, то катер, возможно, станет музейным объектом.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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