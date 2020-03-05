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Милош Бикович ищет достойную жену

10:18
  • четверг
  • 05 марта 2020

Звезда хочет завести семью

32-летний сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что он ищет девушку для создания семьи. 
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В последние годы Милош Бикович встречался с моделью Сашей Лусс, актрисой Аглаей Тарасовой и сербской моделью Барбарой Таталович. Сейчас его сердце свободно. 

"Моя цель - обеспечить себя жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи", - признался Бикович в интервью teleprogramma.pro.

Артист не смог ответить на вопрос о том, какие девушки красивее - русские или сербские. Ведь у него бывают отношениях как с одними, так и с другими. И он не хотел бы никого обижать. "Сейчас могу сказать, что в России очень и очень много красивых девушек", - завил Милош Бикович.

По словам актера, он хотел бы стать отцом. Ради детей он готов пренебречь проектами в кино и на телевидении. "Жизнь без детей пустовата", - считает звезда фильма "Холоп".  

Бикович снялся в таких фильмах и сериалах, как "Отель Белград", "Холоп", "Балканский рубеж", "Лед", "Отель Элеон", "Солнечный удар", "Магомаев" и так далее. 

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