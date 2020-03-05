Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Документ отправят с курьером

Находящиеся в столице на карантине граждане в связи с ситуацией с коронавирусом смогут получить больничный, не выходя из дома. Документ отправят курьерской доставкой.

"Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом", - обратился к горожанам мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В этом случае необходимо позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом. "Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям", - отметил мэр.

Собянин пояснил, что по решению Роспотребнадзора постановление об обязательной изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. "При необходимости московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту", - написал он.

Также мэр сообщил, что в дополнение к этому порядку разработаны меры профилактики для граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели. "Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей. Если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции", - заявил мэр.

В случае, если из Италии и других неблагополучных по коронавирусу стран приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по одной заявке. "Получить больничный лист можно и задним числом, например, если вы прилетели неделю назад", - подчеркнул он.

В целях недопущения злоупотреблений с больничными листами факт пересечения границы будет проверен путем электронного взаимодействия с пограничной службой ФСБ России. Объявленный 5 марта порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным и будет действовать до 1 апреля 2020 года.

"О других мерах, принятых в Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, можно прочитать в моем блоге и на портале mos.ru", - заключил Сергей Собянин.

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