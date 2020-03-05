ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые бьют тревогу из-за разрушения озонового слоя над Арктикой

10:53
  • четверг
  • 05 марта 2020

От этого могут пострадать люди

Российские ученые сообщили, что в марте и апреле в стратосфере Арктики прогнозируется сильное разрушение озонового слоя, толщина которого уже сейчас приблизилась к критическому уровню.
Градус накаляется: в Антарктике установилась небывалая жара

В Центральной аэрологической обсерватории, которая входит в структуру Росгидромета, объяснили, что озоновый слой над Арктикой разрушается из-за возникшего там устойчивого стратосферного полярного вихря с экстремально низкими температурами (ниже -78°С). Ситуацию также усугубляет рекордный объем полярных облаков в стратосфере

"Разрушение стратосферного озона может привести к увеличению уровней приземной ультрафиолетовой радиации, которые могут быть опасны для здоровья человека", - пишет РИА Новости со ссылкой на ученых. 

Отмечается, что сильное разрушение озонового слоя наблюдалось в 1996, 1997, 2005, 2011 и 2016 годах. По словам специалистов, в 2011 году во многих регионах Северного полушария, включая Москву, зафиксировали превышение уровня ультрафиолетовой радиации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Арктика
Арктика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.