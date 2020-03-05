Ученые бьют тревогу из-за разрушения озонового слоя над Арктикой

От этого могут пострадать люди

Российские ученые сообщили, что в марте и апреле в стратосфере Арктики прогнозируется сильное разрушение озонового слоя, толщина которого уже сейчас приблизилась к критическому уровню.

В Центральной аэрологической обсерватории, которая входит в структуру Росгидромета, объяснили, что озоновый слой над Арктикой разрушается из-за возникшего там устойчивого стратосферного полярного вихря с экстремально низкими температурами (ниже -78°С). Ситуацию также усугубляет рекордный объем полярных облаков в стратосфере.

"Разрушение стратосферного озона может привести к увеличению уровней приземной ультрафиолетовой радиации, которые могут быть опасны для здоровья человека", - пишет РИА Новости со ссылкой на ученых.

Отмечается, что сильное разрушение озонового слоя наблюдалось в 1996, 1997, 2005, 2011 и 2016 годах. По словам специалистов, в 2011 году во многих регионах Северного полушария, включая Москву, зафиксировали превышение уровня ультрафиолетовой радиации.

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