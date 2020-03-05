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Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями

11:33
  • четверг
  • 05 марта 2020

Знаменитая пара взволнована и счастлива

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум ждут ребенка. Роды намечены на лето. "Скажем так, это лето будет жарким…" - написала Кэти Перри в Instagram. 
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5 марта певица презентовала клип на новую песню Never Worn White. На видео она позирует в белом наряде и держится руками за округлившийся животик. 

"Я взволнована, мы взволнованы - и счастливы. Наверное, так долго мне никогда не приходилось хранить секреты. Подумала, что клип - это лучший способ рассказать вам, ребята, об этом событии", - сообщила Кэти Перри в прямом эфире в Instagram.  

Для 35-летней артистки это будет первый ребенок. У 43-летнего Орландо Блума уже есть сын Флинн от австралийской модели Миранды Керр.

- Не могу дождаться этого лета, - пишут в Сети. 

- Ты будешь самой хорошей мамой на свете. 

- Королева всех беременных. 

- Я рыдаю. Ты великолепна! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

О романе Перри и Блума стало известно в 2016 году. Через год они расстались. По слухам, всему виной были измены актера. В 2018 году звезды снова сошлись. "Он мой якорь. Он настоящий. И он мой фанат номер один", - говорила о возлюбленном Кэти Перри. 

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