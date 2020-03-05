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В России у итальянца выявили коронавирус

11:28
  • четверг
  • 05 марта 2020

Его состояние удовлетворительное

В России выявлен новый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у гражданина Италии, который прилетел в Россию 29 февраля.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мужчина с симптомами ОРВИ 2 марта обратился за медицинской помощью. Пациент был госпитализирован в инфекционный бокс. Заболевание протекает в легкой форме. Его состояние удовлетворительное, передает РИА Новости.

Вспышка неизвестного заболевания произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Вскоре опасная инфекция распространилась на все континенты. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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