Евросоюз осудил Турцию за шантаж нелегальными мигрантами

Поток желающих воспользоваться открытым окном в Европу растет

Евросоюз признаёт возросшее миграционное давление, с которым сталкивается Турция, но категорически отвергает попытки политического шантажа Анкары. Такое заявление опубликовали в Совете ЕС по итогам экстренного заседания. Греция сейчас выступает в роли буферной зоны, сдерживая тысячи беженцев. И даже в парламенте Турции из-за недовольства политикой Эрдогана вспыхнула драка.

Никогда в современной истории Греции граница государства не охранялась так тщательно. Под прицелом - в прямом смысле - каждый, кто попытается высадиться на берег. Однако, несмотря на огромный риск, поток желающих воспользоваться открытым окном в Европу не иссякает, передает "ТВ Центр".

Греческие полицейские с непрошенными гостями не церемонятся. Задержанных уже столько, что решено размещать их на военном корабле. Попутно думают, куда депортировать. Однако в Европейском Союзе согласия нет. На экстренном заседании звучат призывы вернуть Турцию к соглашению, по которому Анкара за солидное вознаграждение согласилась стать буферной зоной для мигрантов.

И хотя политика открытых дверей уже сыграла с европейцами злую шутку, в Брюсселе есть те, кто готов приютить гостей Европы у себя дома. Протестующих против ограничительных мер все больше.

Ситуация вокруг Идлиба, который и стал спусковым крючком последних европейских катаклизмов, в четверг может измениться. Проблемный сирийский регион в центре внимания на переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По пути в Москву турецкий президент рапортует об успехах своей операции в Идлибе.

Со своим президентом не согласна турецкая оппозиция. В парламенте во время обсуждения военной операции вспыхнула драка. В кулачном бою сошлись несколько десятков человек.

Ситуация в Идлибе остается напряженной. В российском центре по примирению враждующих сторон сообщают о 45 обстрелах со стороны боевиков за сутки. Сирийская армия пытается удержать занятые ранее позиции. В первую очередь, дороги, связывающие две столицы - Дамаск и Алеппо и трассу, проходящую через всю страну в соседний Ирак.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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