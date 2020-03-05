ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз осудил Турцию за шантаж нелегальными мигрантами

11:53
  • четверг
  • 05 марта 2020

Поток желающих воспользоваться открытым окном в Европу растет

Евросоюз признаёт возросшее миграционное давление, с которым сталкивается Турция, но категорически отвергает попытки политического шантажа Анкары. Такое заявление опубликовали в Совете ЕС по итогам экстренного заседания. Греция сейчас выступает в роли буферной зоны, сдерживая тысячи беженцев. И даже в парламенте Турции из-за недовольства политикой Эрдогана вспыхнула драка.
Турция обрекла Грецию на новый мигрантский кризис

Никогда в современной истории Греции граница государства не охранялась так тщательно. Под прицелом - в прямом смысле - каждый, кто попытается высадиться на берег. Однако, несмотря на огромный риск, поток желающих воспользоваться открытым окном в Европу не иссякает, передает "ТВ Центр".

Греческие полицейские с непрошенными гостями не церемонятся. Задержанных уже столько, что решено размещать их на военном корабле. Попутно думают, куда депортировать. Однако в Европейском Союзе согласия нет. На экстренном заседании звучат призывы вернуть Турцию к соглашению, по которому Анкара за солидное вознаграждение согласилась стать буферной зоной для мигрантов.

И хотя политика открытых дверей уже сыграла с европейцами злую шутку, в Брюсселе есть те, кто готов приютить гостей Европы у себя дома. Протестующих против ограничительных мер все больше.

Ситуация вокруг Идлиба, который и стал спусковым крючком последних европейских катаклизмов, в четверг может измениться. Проблемный сирийский регион в центре внимания на переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По пути в Москву турецкий президент рапортует об успехах своей операции в Идлибе.

Со своим президентом не согласна турецкая оппозиция. В парламенте во время обсуждения военной операции вспыхнула драка. В кулачном бою сошлись несколько десятков человек.

Ситуация в Идлибе остается напряженной. В российском центре по примирению враждующих сторон сообщают о 45 обстрелах со стороны боевиков за сутки. Сирийская армия пытается удержать занятые ранее позиции. В первую очередь, дороги, связывающие две столицы - Дамаск и Алеппо и трассу, проходящую через всю страну в соседний Ирак.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.