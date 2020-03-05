Обнародовано предсказание Нострадамуса о судьбе России в 2020 году

Страну ждет "невероятный подъем"

В интернете опубликовали "пророчество Нострадамуса", согласно которому Россия в 2020 году укрепит свои позиции на международной арене и улучшит жизнь своих граждан.

Как пишет портал argumenti.ru со ссылкой на gadalkindom.ru, високосный год готовит для России много приятных сюрпризов. В скором времени российское руководство примет ряд решений, которые якобы станут судьбоносными для всего мира. В итоге Россия укрепит свои позиции на мировой арене и сведет международные конфликты к минимуму.

Если верить гуляющему в Сети "предсказанию Нострадамуса", то в этом году в России примут несколько важных законов, которые поднимут уровень жизни в стране и оздоровят отечественную экономику. "Это направление в 2020 году ожидает невероятный подъем", - говорится в тексте.

Также утверждается, что Россия установит партнерские отношения со всеми государствами и не будет участвовать ни в каких военных конфликтах.

Кроме того, Россию ждет большой приток эмигрантов из европейских стран и Ближнего Востока.

Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, - французский алхимик и предсказатель, который жил в 16 веке. Ученые крайне скептически относятся к его "предсказаниям". По одной из версий, Нострадамус верил в цикличность истории и описывал события прошлого, выдавая их за то, что должно произойти в будущем.

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