Начался прием заявок на участие в первом акселераторе для ИТ-компаний

Подать заявку можно до 31 марта в Московском экспортном центре

Экспортный акселератор Москвы открыл прием заявок ИТ-компаний. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"Открылся прием заявок на участие в первой программе экспортной акселерации ИТ-компаний, которую Московский экспортный центр (МЭЦ) подготовил совместно с Фондом развития интернет-инициатив", - заявила Сергунина.

Для предпринимателей предусмотрен стартовый интенсив, который включает тематические мастер-классы. После этого пройдет диагностическая сессию, которая поможет участникам понять, какую выбрать стратегию, как продавать больше товаров и услуг, и каким образом можно усилить команду. В дальнейшем запланированы регулярные консультации экспертов, менторские сессии, а также еженедельный контроль прогресса.

Как рассказала Наталья Сергунина, поддержка экспортного потенциала индустрии информационных технологий - один из приоритетов правительства столицы. В прошлом году объем экспорта московской ИТ-продукции вырос по сравнению с 2018 годом на 7,3% и составил 339,1 миллиона долларов.

"Москва занимает первое место среди регионов России по экспорту ИТ-товаров. Доля столицы в общероссийском объеме за 2019 году - более 53%", - отметила Сергунина.

По словам вице-мэра, такие программы, как первый экспортный ИТ-акселератор, помогут укрепить конкурентоспособность столицы на международном рынке. Присоединиться к проекту уже в этом году смогут 30 компаний — 10 в первом потоке и 20 во втором. Подать заявку на участие можно до 31 марта в Московском экспортном центре.

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