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Россиянам пообещали небывало теплую весну и "малиновое" лето

12:39
  • четверг
  • 05 марта 2020

Холода больше не вернутся

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погодных аномалиях весны и лета 2020 года. 
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По словам синоптика, в марте температура воздуха превысит норму на 3-6 шесть градусов, в апреле - на 2-3 градуса, а в мае - на 1-2 градуса. Возвращения холодов не предвидится. 

"Очень высокий температурный фон - никогда такого не было в начале марта. Это самое теплое начало весны в истории. Сегодня-завтра мы окончательно потеряем снежный покров", - сообщил Тишковец "Газете.Ru"

Летние месяцы тоже будут теплее обычного. "Лето получается очень классное. Я обозвал его "малиновым", потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины", - сказал Евгений Тишковец.

По его словам, в России возникнет "зона идеального климатического комфорта", что благотворно скажется на здоровье граждан. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к 5 марта в Москве потеплеет до 10 градусов. 5, 6, 7 марта осадков не ожидается.

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