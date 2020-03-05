Россиянам пообещали небывало теплую весну и "малиновое" лето

Холода больше не вернутся

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погодных аномалиях весны и лета 2020 года.

По словам синоптика, в марте температура воздуха превысит норму на 3-6 шесть градусов, в апреле - на 2-3 градуса, а в мае - на 1-2 градуса. Возвращения холодов не предвидится.

"Очень высокий температурный фон - никогда такого не было в начале марта. Это самое теплое начало весны в истории. Сегодня-завтра мы окончательно потеряем снежный покров", - сообщил Тишковец "Газете.Ru".

Летние месяцы тоже будут теплее обычного. "Лето получается очень классное. Я обозвал его "малиновым", потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины", - сказал Евгений Тишковец.

По его словам, в России возникнет "зона идеального климатического комфорта", что благотворно скажется на здоровье граждан.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к 5 марта в Москве потеплеет до 10 градусов. 5, 6, 7 марта осадков не ожидается.

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