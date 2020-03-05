Определены финалисты конкурса "Лидеры России" по специализации "Здравоохранение"

Организатор конкурса - платформа "Россия - страна возможностей"

В Москве наградили финалистов конкурса "Лидеры России" по специализации "Здравоохранение". Всего на проект было направлено около 10 тысяч заявок со всей страны. И только 30 человек, показавших лучший результат, стали победителями, передает "ТВ Центр".

Теперь они смогут поработать с ведущими специалистами отрасли. Кроме того, 10 финалистов в конце марта отправятся на заключительный этап в Сочи. Конкурс организован платформой "Россия - страна возможностей".

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