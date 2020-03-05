Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию

Врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства

Около миллиона россиян получат единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с указом президента. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Ветеранам, их вдовам и бывшим малолетним узникам концлагерей направят по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла - по 50 тысяч. Помимо этого, глава кабмина напомнил о необходимости привлечения новых специалистов в медицинские учреждения. На эти цели правительство выделит около 18 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

Кроме того, в четверг Михаил Мишустин утвердил новые правила ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов в Россию. Ранее родителям тяжелобольных детей приходилось покупать медикаменты за границей, нарушая закон.

"Закон, как мы и обещали, мы поправили, 1 марта он вступил в силу. Теперь врачи могут назначать такие лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны. А в случае выявления новых больных, врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства", - сказал Мишустин.

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