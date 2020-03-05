В Москве сократилось количество провалившихся под лед людей

Спасатели ежедневно проводят мониторинг и ведут разъяснительные беседы с рыбаками

Количество провалившихся под лёд на столичных водоемах в этом году сократилось на полтора процента по сравнению с прошлой зимой. И это заслуга не только тёплой погоды, но и спасателей, предупреждавших об опасности.

Они ежедневно проводят мониторинг, ведут разъяснительные беседы с рыбаками и просто желающими выйти на лед, в том числе детьми. На Строгинской пойме таких людей последний раз видели в конце прошлой недели, сообщает "ТВ Центр". На середину водоёма они уже не выходят, держатся ближе к берегу. Этой зимой толщина льда не превысила 17 сантиметров, но сейчас показатели значительно сократились.

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