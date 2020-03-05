"Сказала, что видит падающий самолет": будни оператора службы 112

Девушки передают информацию спасателям и медикам

Эти женщины не вытаскивают людей из воды и не входят в горящие дома. Но они - самые настоящие спасатели. Ведь именно от них зависит, как быстро прибудут на место ЧП экстренные службы. Их голоса слышат москвичи, набрав телефон 112.

Здесь поймут любого. В московской службе 112 говорят на английском, испанском, немецком и даже китайском. Эти девушки работают с предельной концентрацией внимания, за сутки каждая принимает до 300 звонков - аварии, ЧП, взрывы. Прошлым летом Маше было всего 18 - на своем первом дежурстве именно она стала тем человеком, кто с земли запустил механизм помощи самолету, приземление которого потом назвали "кукурузным чудом", передает "ТВ Центр".

"Около 6 часов утра мне позвонила женщина, назвала адрес приблизительный, сказала, что она видит падающий самолет, у которого горят двигатели. Больше всего было страшно - все ли правильно я сделала, правильно ли был найден адрес, все ли службы были вызваны, но это было уже потом", - рассказала Мария Даниленко.

Девушки передают информацию пожарным, спасателям, медикам, полиции и аварийным службам. Всех тех, кто приходит на помощь, условно делят на "землю", "воздух" и "воду", а себя в этой системе называют "нервами".

"Честно, после того, как я закончила разговор, я просто сняла наушники, у меня тряслись руки", - тогда Лидия 10 минут была на связи с запершимся в ванной ребенком. Были слышны крики - его маму избивал пьяный отчим. И все это время оператор как будто держала мальчика за руку.

Есть адрес - будет помощь, но так бывает не всегда. В три часа ночи Валерия приняла звонок от мужчины в шоковом состоянии. Он лежал на земле, испытывал сильную боль и не мог описать, ни где он, ни что с ним произошло. Девушка определила примерное его положение и вызвала службы. В должностной инструкции нет такого пункта - убедиться, что помощь дошла. Но что-то заставило Валерию перезвонить абоненту и тем самым спасти ему жизнь.

"Я попросила его поднять руку - просто поднять руку, и обозначить, что он там находится", - рассказала оператор службы 112.

Им нельзя сильно душиться и на рабочем месте пользоваться личным телефоном. Все правила прописаны в кодексе профессиональной этики. Анастасия - в прошлом профессиональная исполнительница бальных танцев, поэтому всю смену - а это 24 часа - на высоких каблуках, а в коротких перерывах иногда даже танцует.

Весь женский коллектив службы 112 собрать вместе невозможно - чтобы поздравить все смены, нужно пять дней. Поэтому начали уже в четверг.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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