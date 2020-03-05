Жители Ленинского района Подмосковья вынуждены стоять в многокилометровых пробках

Два часа, чтобы выехать из жилого комплекса, и ещё два часа, чтобы туда вернуться. В такой ситуации оказались новосёлы нового микрорайона в Ленинском районе Подмосковья. Там предусмотрено всё для комфортного проживания, только вот дорога старая и не справляется с потоком машин и общественного транспорта.

Десятки многоэтажек с яркими фасадами. Жилой комплекс "Пригород Лесное" - город в городе. Три с половиной миллиона квадратных метров, школы, детские сады. Самый главный плюс - близость к столице. И старая двухполосная дорога для выезда из огромного квартала, передает "ТВ Центр".

Чтобы выехать из дома на работу, жителям нового микрорайона приходится простоять в огромной пробке. Отсюда до Москвы всего 7 километров, но чтобы преодолеть их, придется потратить немало времени.

Иногда на дорогу до Москвы уходит час, иногда - два с половиной. Сложнее всего пассажирам общественного транспорта. Даже чтобы оказаться в пробке, им приходится около часа провести в очереди на маршрутку или автобус. Вереница машин выстраивается с 6 утра. Чтобы объехать всю эту очередь и выехать из квартала, кто-то даже нарушает правила движения.

Но даже когда первая задача - выбраться любой ценой на Володарское шоссе - решена, автомобилисты оказываются в многокилометровой пробке, которая тянется до Каширского шоссе.

Сейчас в жилом комплексе сданы только две очереди домов. По плану их - 13. Новоселы с ужасом представляют, что будет дальше. Что делать - сейчас решают в областном министерстве транспорта. Там уверяют: заторы на дорогах устранят. Сейчас разрабатывается проект по реконструкции участка трассы от пересечения Каширского и Володарского шоссе до деревни Мисайлово. Как раз в том месте, где находится жилой комплекс "Пригород Лесное".

Одновременно начнется и реконструкция Каширского шоссе. Там должны построить современную шестиполосную развязку. Но все эти работы завершат только к концу 2021-го. Так что жителям придется стоять в пробках еще как минимум два года.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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