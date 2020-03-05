Когда в Москве откроется культурное пространство ГЭС-2

Станция была закрыта пять лет назад

В Москве уже осенью после реставрации откроется ГЭС-2. Но теперь это уже не легендарная электроподстанция, а настоящее культурное пространство. Общая площадь четырехэтажного комплекса - 41 тысяча квадратах метров. Её разобьют на 5 частей. Это фронтальное и основное здания, правый и левый ризалиты, а также концертный зал на 420 зрителей, передает "ТВ Центр".

Большое внимание уделяется самому зданию электроподстанции. Ему вернут исторический облик, уберут пристройки и восстановят главную часть - верхушку часовой башни.

Напомним, ГЭС-2 - историческое здание Москвы. Станция работала больше века и была закрыта в 2015 году. Тогда же было принято решение дать ей вторую жизнь.

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