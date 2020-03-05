Московские фонтаны готовят к запуску

Оборудование проверяется

Столичные фонтаны готовят к запуску. До старта - почти полтора месяца. Но специалисты уже заняты наладкой оборудования. Работы, в частности, идут на Поклонной горе.

Завершается ремонт насосной станции, которая обслуживает местный фонтанный комплекс. Позже мастера перейдут на улицу. Там они разберут зимние укрытия, очистят гранит пескоструйными аппаратами, промоют и покрасят конструкции фонтанов, передает "ТВ Центр".

После чего вернут на место те элементы, которые снимались на зиму. Ну а последним этапом станет проверка работы комплекса с подачей воды. На Поклонной горе её качают четыре огромных насоса весом по две тонны каждый.

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