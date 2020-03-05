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Проникновенный взгляд 22-летнего сына Наталии Антоновой покорил соцсети

13:28
  • четверг
  • 05 марта 2020

Артем тоже стал кинозвездой

45-летняя актриса Наталия Антонова опубликовала в Instagram фотографию своего сына Артема, рожденного в браке с актером Александром Вершининым. 
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На опубликованном снимке 22-летний Артем смотрит в камеру, поднеся руку к подбородку. "Сын!" - не без гордости написала Наталия Антонова. 

Интернет-пользователи принялись нахваливать молодого человека. Красивый, мужественный, интеллигентный - подобные эпитеты посыпались со всех сторон. Первенец Антоновой производит впечатление доброго и умного человека. Одним кажется, что он похож на маму, другие называют его копией отца. 

- Ах, как здорово! При такой молодой маме уже такой взрослый сын, - пишут в Сети. 

- Красивый. 

- Наталья, у него очень добрый взгляд. 

- Глаза у него глубокие, проникновенные! Очень и очень симпатично-добрый. 

- И красив, и на маму похож, ах, кому-то повезет... 

- Я влюбилась. 

Артем Вершинин пошел по стопам родителей. Когда ему было пять лет, он снялся в сериале "Бригада". Артем сыграл сына Саши Белого. Затем в его карьере наступил 15-летний перерыв. Потом у Артема были роли в сериалах "Штрафник", "Осколки", "Скорая помощь" и так далее. В 2019 году на экраны вышел фильм с его участием "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". 

Когда Артему было пять лет, его родители развелись. Наталия Антонова вышла замуж за акушера-гинеколога Николая Семенова, у которого есть сын от предыдущих отношений. Актриса подарила супругу еще двух сыновей. 

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