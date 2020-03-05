ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сеть попало откровенное фото Екатерины Климовой в чулках

14:25
  • четверг
  • 05 марта 2020

Фанаты потеряли дар речи

42-летняя актриса Екатерина Климова, которая воспитывает четверых детей, выложила в Instagram откровенное фото в кружевном мини-платье, чулках и туфлях. Она сидит в гримерной и наводит макияж перед выходом на сцену. Снимок был сделан в немецком городе Ратинген, где российские актеры сыграли спектакль "Мастер и Маргарита". 
"Похудел так сильно": Гела Месхи изменился после расставания с Климовой

"Март", "Маргарита", "Мистика" - такие хештеги Климова поставила к фотографии в чулках. Многодетная мать играет Маргариту, чем и объясняется ее смелый наряд. 

Поклонники пришли в восторг от красоты Екатерины Климовой. Благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам ей удается сохранять стройную фигуру.

Несмотря на возраст и четыре беременности, она выглядит юной и свежей. Ей не дашь больше 30 лет. Фанаты привычно шутят о том, что актриса питается молодильными яблоками.

- Вы невероятная красотка! - пишут в Сети. 

- Вечно молодая...

- Катя, Вы прекрасны!

- Ого! Шикарная!

- Очень красивая Маргарита.

- Вот эта секс. 

- В чулочках… как горячо. 

Напомним, что старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году, звезда родила дочь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Екатерина Климова
Екатерина Климова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.