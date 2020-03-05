В Сеть попало откровенное фото Екатерины Климовой в чулках

Фанаты потеряли дар речи

42-летняя актриса Екатерина Климова, которая воспитывает четверых детей, выложила в Instagram откровенное фото в кружевном мини-платье, чулках и туфлях. Она сидит в гримерной и наводит макияж перед выходом на сцену. Снимок был сделан в немецком городе Ратинген, где российские актеры сыграли спектакль "Мастер и Маргарита".

"Март", "Маргарита", "Мистика" - такие хештеги Климова поставила к фотографии в чулках. Многодетная мать играет Маргариту, чем и объясняется ее смелый наряд.

Поклонники пришли в восторг от красоты Екатерины Климовой. Благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам ей удается сохранять стройную фигуру.

Несмотря на возраст и четыре беременности, она выглядит юной и свежей. Ей не дашь больше 30 лет. Фанаты привычно шутят о том, что актриса питается молодильными яблоками.

- Вы невероятная красотка! - пишут в Сети.

- Вечно молодая...

- Катя, Вы прекрасны!

- Ого! Шикарная!

- Очень красивая Маргарита.

- Вот эта секс.

- В чулочках… как горячо.

Напомним, что старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году, звезда родила дочь.

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