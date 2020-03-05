В Сеть попало откровенное фото Екатерины Климовой в чулках

Фанаты потеряли дар речи
42-летняя актриса Екатерина Климова, которая воспитывает четверых детей, выложила в Instagram откровенное фото в кружевном мини-платье, чулках и туфлях. Она сидит в гримерной и наводит макияж перед выходом на сцену. Снимок был сделан в немецком городе Ратинген, где российские актеры сыграли спектакль "Мастер и Маргарита".
"Март", "Маргарита", "Мистика" - такие хештеги Климова поставила к фотографии в чулках. Многодетная мать играет Маргариту, чем и объясняется ее смелый наряд.
Поклонники пришли в восторг от красоты Екатерины Климовой. Благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам ей удается сохранять стройную фигуру.
Несмотря на возраст и четыре беременности, она выглядит юной и свежей. Ей не дашь больше 30 лет. Фанаты привычно шутят о том, что актриса питается молодильными яблоками.
- Вы невероятная красотка! - пишут в Сети.
- Вечно молодая...
- Катя, Вы прекрасны!
- Ого! Шикарная!
- Очень красивая Маргарита.
- Вот эта секс.
- В чулочках… как горячо.
Напомним, что старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году, звезда родила дочь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"