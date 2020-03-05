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Путин на встрече с Эрдоганом высказался о гибели турецких военных в Сирии

14:22
  • четверг
  • 05 марта 2020

Президент России назвал произошедшее трагедией

Пути разрешения кризиса в сирийской провинции Идлиб в четверг обсуждают лидеры России и Турции. Владимир Путин принимает в Кремле зарубежную делегацию во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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В начале встречи Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащих этой страны в Сирии. По словам российского лидера, "гибель людей - это всегда большая трагедия".

"К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Путин отметил, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого разговора президентов России и Турции.

Ранее в Кремле заявили, что рассчитывают в ходе переговоров разработать меры для нормализации ситуации в зоне деэскалации. При этом позиция России в отношении Сирии остаётся неизменной и последовательной - наша страна выступает за территориальную целостность Арабской республики и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом.

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