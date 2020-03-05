Как продлить жизнь цветам в вазе

Почему нельзя ставить вместе розы и тюльпаны

Букет цветов – обязательный атрибут любого праздника, а особенно – 8 марта. Чтобы весенняя красота радовала представительниц прекрасного пола как можно дольше, ТВЦ.RU подготовил подборку советов, как сохранить цветы в вазе свежими.

❀Перед тем, как ставить букет в воду, нужно дать цветам десять минут отогреться до комнатной температуры.

❀ С букета лучше снять оберточную бумагу. Это необходимо для того, чтобы цветы могли дышать.

❀ Не стоит брать вазу со слишком узким горлышком, чтобы не передавливать стебли.

❀ Вода в вазе должна быть комнатной температуры и, желательно, отстоянной. Исключение - тюльпаны и гиацинты с толстыми стеблями: им нужна очень холодная вода.

❀Следите, чтобы листья букета не касались воды, иначе они начнут гнить. Их лучше оборвать перед тем, как поставите цветы в вазу.

❀Менять воду в вазе и подрезать концы цветов нужно каждый день. Нельзя допускать, чтобы она становилась мутной.

❀ Делать срез на конце стебля нужно делать под углом 45 градусов. Для этого лучше использовать секатор.

❀ Срезанные цветы не любят перепады температуры и сквозняки. Идеальная температура для букета – 17-29 градусов.

❀ В связи с этим не стоит ставить букет на подоконник, под прямые солнечные лучи, около нагревательных приборов и фруктов. Последние выделяют этилен — газ, который ускоряет опадение лепестков.

❀ Увядшие и засохшие цветы нужно удалять из букета. Это связано все с тем же этиленом.

❀ Некоторые цветы плохо переносят соседство в одной вазе с водой. Розы, гвоздики, нарциссы, лилии и мак дольше сохранятся, если стоят в воде одни. Самый коварный цветок-антагонист – нарцисс. Если вы поставите его в воду с другими цветами, они очень быстро завянут.

❀ Древесные цветы надо сочетать с древесными, а луковичные – с луковичными. Именно из-за этого нельзя увидеть букет, например, из роз и тюльпанов.

❀Дольше всех стоят хризантемы, альстромерии, гвоздики, орхидеи. Меньше всего - розы, нарциссы, герберы, пионы.

❀Чтобы дольше сохранить воду в вазе свежей, стоит добавить аммониевый раствор, который можно в цветочном салоне.

❀ Если вам подарили композицию из цветов в губке, то ее нужно ежедневно смачивать. Для этого нужно аккуратно влить воду между цветами.

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