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Никас Сафронов поделился архивным снимком с голым торсом

14:55
  • четверг
  • 05 марта 2020

На фото ему 17 лет

63-летний художник Никас Сафронов опубликовал в Instagram черно-белое фото многолетней давности. Сафронов стоит в обнимку со своим школьным товарищем на фоне воды. 
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Заслуженный художник России рассказал, что архив с его детскими и юношескими фотографиями пропал несколько лет назад. При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил. 

"Оттого особенно радостно, когда у моих давних друзей и знакомых находятся вот такие фотографии. Мне тут лет 17", - подписал снимок Сафронов. По словам живописца, он до сих пор общается с тем другом, который позирует с ним на снимке. 

Несмотря на плохое качество фото, в молодом человеке с усами легко угадываются черты Никаса Сафронова. Форма лица, брови, глаза - все это с годами не изменилось. Многие интернет-пользователи удивились, что в 17 лет Сафронов казался уже вполне взрослым мужчиной. 

- 17? Вы это серьезно? Тут дяденька уже усатый, лет так 25, - пишут в Сети. 

- Очень взрослый и серьезен - не по возрасту...

- Уже видно, что Личность.

- Классный снимок!

- Как быстро летит драгоценное время! Аж защемило! Но это было прекрасно!

- Какая хорошая фотография. Вы совсем не изменились, только прическа.

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