Никас Сафронов поделился архивным снимком с голым торсом

На фото ему 17 лет

63-летний художник Никас Сафронов опубликовал в Instagram черно-белое фото многолетней давности. Сафронов стоит в обнимку со своим школьным товарищем на фоне воды.

Заслуженный художник России рассказал, что архив с его детскими и юношескими фотографиями пропал несколько лет назад. При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.

"Оттого особенно радостно, когда у моих давних друзей и знакомых находятся вот такие фотографии. Мне тут лет 17", - подписал снимок Сафронов. По словам живописца, он до сих пор общается с тем другом, который позирует с ним на снимке.

Несмотря на плохое качество фото, в молодом человеке с усами легко угадываются черты Никаса Сафронова. Форма лица, брови, глаза - все это с годами не изменилось. Многие интернет-пользователи удивились, что в 17 лет Сафронов казался уже вполне взрослым мужчиной.

- 17? Вы это серьезно? Тут дяденька уже усатый, лет так 25, - пишут в Сети.

- Очень взрослый и серьезен - не по возрасту...

- Уже видно, что Личность.

- Классный снимок!

- Как быстро летит драгоценное время! Аж защемило! Но это было прекрасно!

- Какая хорошая фотография. Вы совсем не изменились, только прическа.

Видео: Никас Сафронов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"