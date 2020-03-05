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Агрессивные женщины разнесли кафе из-за запрета пить пиво (видео)

15:24
  • четверг
  • 05 марта 2020

Выйдя из полиции, они решили продолжить свое приключение

В Новосибирской области четыре женщины устроили погром в привокзальном кафе из-за того, что им запретили распивать принесенное с собой пиво.

Инцидент произошел в городе Барабинск. Нарушительницы, не обращая внимание на предупреждения продавца, принялись употреблять спиртные напитки. На все замечания они реагировали агрессивно, а после и вовсе опрокинули стол и разбросали продукты.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили нарушительниц в дежурную часть. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.

Но на этом история не закончилась. Женщины, видимо, не усвоив урок, вернулись в то же привокзальное кафе и продолжили застолье. Во время очередного конфликта с персоналом, одна из нарушительниц разбила ногой витрину и бросила в лицо продавца находящуюся на прилавке продукцию.

Теперь женщинам грозит уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы, сообщили в сибирском управлении на транспорте МВД России.

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