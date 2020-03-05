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На Аллу Пугачеву подали в суд

15:22
  • четверг
  • 05 марта 2020

Иск поступил в суд по интеллектуальным правам

Предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа подала иск в суд по интеллектуальным правам к певице Алле Пугачевой.

4 марта суд зарегистрировал иск женщины. Пока он не принят к производству, передает РИА Новости.

Что именно предъявляют Пугачевой – официально не уточняется, однако, как пишет "Газета.Ru", претензии предпринимательницы связаны с товарным знаком.

Видео музицирующей с детьми Пугачевой

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