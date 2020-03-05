"Тоненькая, как багет": озорную Наталью Водянову заметили возле булочной

Ее сфотографировали без косметики

38-летняя модель Наталья Водянова давно живет в Париже, однако не чувствует себя стопроцентной француженкой. Связь с корнями она не теряет. Как и чувство юмора. "Замаскированная россиянка", - такую подпись красавица оставила под фотографией, на которой она держит в руках французский багет.

Водянова с озорным видом стоит возле булочной. Кажется, что она сейчас откусит кусок свежего хлеба. На ней пиджак и юбка, свитер с высоким воротником и перчатки, отороченные мехом. Модель выглядит стильно, но не броско. Как обычно, она вся так и лучится радостью и энергией.

Интернет-пользователи засыпали Водянову комплиментами. Поклонники не перестают восхищаться ее красотой и жизнерадостностью. Некоторые из них заметили, что многодетная мать позирует без макияжа.

- Очень элегантная и обворожительная женщина, - пишут в комментариях.

- Тоненькая, как багет.

- Смотрю на вас, Наташа, и умиляюсь, какая вы милая с добрыми глазами.

- Как вы можете выглядеть так потрясающе без макияжа.

- По традиции нужно укусить. И домой принести обязательно укушенный хлеб.

Наталья Водянова готовится к свадьбе. Летом она собирается выйти замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. Торжество состоится во Франции. Возлюбленные хотят позвать около 300 гостей.

Водянова и Арно начали встречаться в 2011 году, но предложение руки и сердца француз сделал только в прошлом году. Кстати, специально для этого он выучил несколько русских слов. 1 января этого года стало известно, что Водянова и Арно решили пожениться.

Напомним, от первого брака у Водяновой остались трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Антуану Арно она подарила сыновей Максима и Романа.

Видео: Странные заработки звезд

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"