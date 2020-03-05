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Излечившийся от коронавируса умер от повторного заражения

15:55
  • четверг
  • 05 марта 2020

У него отказали легкие

В китайском городе Ухань пациент, переболевший коронавирусом, умер через пять дней после выписки из больницы.
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36-летний местный житель попал в больницу 12 февраля. После двухнедельного курса лечения его выписали из больницы и поместили в 14-дневный карантин. 2 марта мужчина повторно попал в больницу, повторно заразившись коронавирусом, и в тот же день скончался.

В свидетельстве о смерти сказано, что больной скончался из-за отказа легких и непроходимости респираторного тракта, вызванных коронавирусом нового типа.

Теперь врачи Уханя перед выпиской пациентов будут брать повторные анализы на выявление антител к вирусу, пишет газета South China Morning Post.

По данным на 5 марта, сейчас в мире 95 725 тысяч зараженных коронавирусом нового типа. Умерли 3 285 человек, вылечились 53 429.

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