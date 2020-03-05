Зеленский передумал помогать застрявшей в Ухани украинке с собакой

Он отказался выделить животному отдельный самолет

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не может покинуть китайский город Ухань из-за собаки, несмотря на обещание украинского президента Владимира Зеленского поспособствовать транспортировке.

"Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я вскоре была бы дома", - написала девушка в Instagram.

Зеленский в свою очередь заявил, что, введенные китайскими властями правила не позволяют сейчас забрать собаку, передает РИА Новости.

"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать <...> Хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете <...> Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор", - заметил украинский лидер.

Ранее Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса, из-за неверного оформления документов на ее питомца.

Зеленский, узнав об инциденте, связался с девушкой, взял ситуацию под личный контроль и пообещал найти способ вернуть украинку с собакой на родину.

Киев эвакуировал своих граждан и нескольких иностранцев из Китая 20 февраля. Самолет, на борту которого находились 73 человека - 45 украинцев и 28 граждан других государств - приземлился в аэропорту Борисполь, а затем отправился в Харьков. Оттуда людей повезли в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области, однако недовольные опасным соседством местные жители заблокировали трассу. Успокаивать народ прибыли занимавший тогда должность премьер-министра Украины Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков.

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