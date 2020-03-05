Российские ракеты вызвали панику в США

Они способны отправить на дно большой американский крейсер или даже авианосец

Вооружение кораблей ВМФ России гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" станет кошмаром для военно-морских сил США.

К такому мнению пришел эксперт американского издания National Interest Майкл Пек. Так, небольшой ракетный катер будет обладать возможностью отправить на дно большой американский крейсер или даже авианосец.

Тем не менее, эксперт уверен, что "Циркон" обладает "детскими болезнями", которые будут устраняться в течение нескольких лет. Кроме того, ракетный катер не сможет действовать в одиночку, ему понадобится поддержка самолета или еще одного судна.

В январе этого года Россия провела успешный первый запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Ее дальность составляет тысячу километров, а скорость полета - восемь-девять Махов, что выше, чем у американских ракет "Гарпун".

Видео: озвучены возможности "неуязвимой" ракеты "Циркон"

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