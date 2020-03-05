ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские ракеты вызвали панику в США

16:08
  • четверг
  • 05 марта 2020

Они способны отправить на дно большой американский крейсер или даже авианосец

Вооружение кораблей ВМФ России гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" станет кошмаром для военно-морских сил США.

К такому мнению пришел эксперт американского издания National Interest Майкл Пек. Так, небольшой ракетный катер будет обладать возможностью отправить на дно большой американский крейсер или даже авианосец.

Тем не менее, эксперт уверен, что "Циркон" обладает "детскими болезнями", которые будут устраняться в течение нескольких лет. Кроме того, ракетный катер не сможет действовать в одиночку, ему понадобится поддержка самолета или еще одного судна.

В январе этого года Россия провела успешный первый запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Ее дальность составляет тысячу километров, а скорость полета - восемь-девять Махов, что выше, чем у американских ракет "Гарпун".

Видео: озвучены возможности "неуязвимой" ракеты "Циркон"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ракетный залп с корабля ВМФ России
Ракетный залп с корабля ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.