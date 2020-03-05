"Последняя открытка марта": Мария Шукшина растрогала поклонников до слез письмом отца

Василий Шукшин написал его в свою последнюю весну

Актриса Мария Шукшина растрогала фанатов воспоминанием об отце. Актриса показала в соцсети открытку от Василия Шукшина, которую тот отправил семилетней дочери в свою последнюю весну.

"Машенька, ангел мой родной! Поздравляю тебя с Весной. Пусть их у тебя будет много-много, пусть ты будешь здоровенькая, умненькая, послушная. Будешь радовать папу и маму. Папа. 5 марта 1974 года", - говорится в открытке.

Как рассказала Шукшина, найденное случайно письмо от отца вызвало у нее двоякие чувства: она испытала и радость, и грусть.

"Какая радость получить от папы открыточку (случайно копалась, нашла)!!!! Но и грусть какая... последняя открытка марта, больше весны в его жизни не будет, будет только бесконечная, жуткая осень 2 октября 1974 года", - поделилась воспоминанием актриса.

Трогательное письмо довело народ до слез. В комментариях под постом многие пишут, что не смогли сдержать нахлынувших эмоций. Люди называют открытку "теплой" и вспоминают отца Марии, актера Василия Шукшина.

- Боже мой. Какое богатство! - Какие слова... Ангел мой родной... До слез просто. - Как трогательно, воспоминания! - Вечная память вашему папе! Он живёт в наших сердцах теперь вечно, великий мастер человеческих душ! - Аж слезы навернулись!

Ранее Мария Шукшина рассказала о важном событии в жизни внука Марка. Подробнее об этом читайте в материале ТВЦ.RU.

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