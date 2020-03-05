ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Последняя открытка марта": Мария Шукшина растрогала поклонников до слез письмом отца

16:03
  • четверг
  • 05 марта 2020

Василий Шукшин написал его в свою последнюю весну

Актриса Мария Шукшина растрогала фанатов воспоминанием об отце. Актриса показала в соцсети открытку от Василия Шукшина, которую тот отправил семилетней дочери в свою последнюю весну.

"Такая мать разрушит его": в семье Шукшиной высказались о судьбе сына Фрейи Зильбер
Мария Шукшина рассказала о важном событии в жизни внука Марка
Шукшину настиг удар из-за смерти близкого человека

"Машенька, ангел мой родной! Поздравляю тебя с Весной. Пусть их у тебя будет много-много, пусть ты будешь здоровенькая, умненькая, послушная. Будешь радовать папу и маму. Папа. 5 марта 1974 года", - говорится в открытке.

Как рассказала Шукшина, найденное случайно письмо от отца вызвало у нее двоякие чувства: она испытала и радость, и грусть.

"Какая радость получить от папы открыточку (случайно копалась, нашла)!!!! Но и грусть какая... последняя открытка марта, больше весны в его жизни не будет, будет только бесконечная, жуткая осень 2 октября 1974 года", - поделилась воспоминанием актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Мария Шукшина (@shukshina_maria) on

Трогательное письмо довело народ до слез. В комментариях под постом многие пишут, что не смогли сдержать нахлынувших эмоций. Люди называют открытку "теплой" и вспоминают отца Марии, актера Василия Шукшина.

- Боже мой. Какое богатство!

- Какие слова... Ангел мой родной... До слез просто.

- Как трогательно, воспоминания!

- Вечная память вашему папе! Он живёт в наших сердцах теперь вечно, великий мастер человеческих душ!

- Аж слезы навернулись!

Ранее Мария Шукшина рассказала о важном событии в жизни внука Марка. Подробнее об этом читайте в материале ТВЦ.RU.

Видео: передача телеканала "ТВ Центр" "Женщины Василия Шукшина"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мария Шукшина
Мария Шукшина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.